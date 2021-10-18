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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.21 09:30

Краткосрочный план капремонта в Североморске выполнен на 82%

В Североморске подходит к завершению капитальный ремонт многоквартирных домов. И.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова в ходе еженедельного объезда проверила, как идут работы на объектах.

«Краткосрочный план 2021 года предусматривает капитальный ремонт 22 многоквартирных домов в ЗАТО Североморск. На сегодняшний день работы завершены на 18 жилых объектах. В частности, на днях был принят дом №6 на улице Адмирала Сизова, где подрядчик отремонтировал подвал и заменил внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, а также четыре теплообменника», - отметила Юлия Барсукова.

Особенность этого объекта – в каждом подъезде установлен отдельный независимый теплообменник. Самый сложный и большой комплекс работ был проведен в подъезде №3 многоквартирного дома. Существующий кожухотрубный теплообменник находился в критическом состоянии. Агрегат сошел со штатного положения и располагался в наклонном состоянии, то есть практически висел на трубопроводе горячего водоснабжения. Бетонный пол подвала находился в аварийном состоянии. Подрядчик демонтировал аварийный теплообменник, завез грунт, утрамбовал его, произвел армирование и заливку новых бетонных полов. Аналогичные работы были выполнены и в других подъездах.

В квартирах верхних этажей практически отсутствовал напор воды. При замене старых существующих стояковых трубопроводов на срезе трубы была выявлена значительная зашлакованность. Теперь на Сизова, 6 установлены современные теплообменники с функцией рециркуляции. При включении воды из крана сразу идет горячая вода. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения изолированы современной каучуковой изоляцией.

Подходит к концу капитальный ремонт многоквартирных домов №7, 9 и 11 на улице Сафонова в Североморске. Здесь приводят в порядок фасады и меняют внутридомовые инженерные системы электроснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения и отопления. Кроме того, в доме №9 предусмотрены работы по замене теплового узла и ремонту подвала. На сегодняшний день сети электроснабжения заменены полностью, в частности проведены работы по замене силовых кабелей, этажных щитов и выполнен монтаж контура заземления домов. Продолжаются работы по капитальному ремонту систем отопления, холодного и горячего водоснабжения. Подрядчик уже заменил розливы и стояки отопления и радиаторы в подъездах. Сейчас активно ведется замена стояков водоснабжения и радиаторов в квартирах.

Также продолжаются работы по ремонту подвала дома №9 на улице Сафонова и фасадов всех трех многоквартирных домов. Стены зданий уже оштукатурены, ошпаклеваны и покрашены на два раза. Сейчас ведутся работы по замене окон в подъездах, устройству отмостки и окраски на второй раз главного фасада.

Как подчеркнула, Юлия Барсукова, самое главное, что жильцы довольны тем, как их дома меняют к лучшему, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

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