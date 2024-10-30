«Край героев»: определены команды школьников, которые будут бороться за победу в региональном краеведческом конкурсе

Экспертное жюри регионального краеведческого конкурса «Край героев» определило 10 команд-финалистов, которые будут бороться за право отправиться в Музей Победы в Москве.

Напомним, что конкурс организован областным краеведческим музеем и проводится в Мурманской области уже в третий раз по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Участие в нём принимают команды школьников из разных муниципалитетов региона. Для прохождения отборочного тура ребятам необходимо выполнить творческое задание. Например, в этом году участники создавали сатирические плакаты времен Великой Отечественной войны.

На конкурс поступило более 40 заявок со всей Мурманской области. Десять работ от ребят из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Полярного, Ковдора, Умбы и Ревды, получивших наивысшие баллы от членов жюри, выходят в финал и 16 ноября будут соревноваться в интеллектуальной краеведческой игре за главный приз – поездку в Москву в Музей Победы.

Как отмечает региональное Министерство культуры, благодаря поддержке правительства Мурманской области и губернатора Андрея Чибиса, в этом году в Москву поедет не одна, а сразу три команды, которые покажут лучший результат в финале конкурса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/