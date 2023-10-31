«Край героев»: по итогам регионального краеведческого конкурса в Музей Победы в Москве отправится команда из Мурманска
Подведены итоги второго регионального краеведческого конкурса «Край героев». Победителями стали школьники из Мурманска.
Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, конкурс проводился областным краеведческим музеем по инициативе губернатора Андрея Чибиса. В этом году юные северяне создавали видеоролики о герое Великой Отечественной войны, родившемся в нашем регионе или участвовавшем в обороне Заполярья. На конкурс поступило 25 заявок из самых разных уголков области.
В финал прошли пять команд из Ковдорского округа, Полярного и Мурманска. Ребята испытали свои силы в интеллектуальной игре-квесте, которая состояла из 20 вопросов, разработанных специалистами краеведческого музея. По итогам игры победителем стала команда «Алёша» из мурманской школы №31 имени Л.В. Журина. Теперь школьникам предстоит путешествие в Москву и увлекательная экскурсия по Музею Победы – самому крупному в стране музею истории Великой Отечественной войны.
Напомним, что «Край героев» проводится для того, чтобы заинтересовать подрастающее поколение в исследовании героического прошлого Кольского Заполярья. Победителем первого краеведческого конкурса стала команда «Экипаж «Погодинцы» из Полярного.
Фото: https://gov-murman.ru