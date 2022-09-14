«Край героев»: в Мурманской области стартовал конкурс, победители которого отправятся в московский Музей Победы

В Мурманской области стартовал региональный краеведческий конкурс «Край героев», главная цель которого – популяризация идеалов патриотизма и гражданственности, а также воспитание среди юных северян любви к родной стране и своей малой родине.

В рамках конкурса, проведение которого инициировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, команды от муниципальных общеобразовательных учреждений региона должны выполнить творческие работы – боевые листки, стилизованные под оформление документа времен Великой Отечественной войны. Боевой листок – одна из форм печатной агитации в Советской Армии и ВМФ призвана оперативно информировать личный состав на выполнение поставленных задач. Участники, чьи командные проекты получат высокую оценку экспертов, 22 октября будут приглашены в Мурманский областной краеведческий музей на финальный этап конкурса. На этом этапе им предстоит пройти исторический квест по музейной экспозиции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, побороться за звание лучших в конкурсе «Край героев» смогут школьники 7-11-х классов, сформировавшие команды от З до 5 человек. Заочный этап пройдёт в регионе до 30 сентября.

Экспертами жюри, которые будут оценивать творческие работы команд, выступят специалисты общеобразовательных учреждений, организаций культуры Мурманской области, представители региональных министерства культуры, а также министерства образования и науки.

Победителей конкурса «Край героев» ждёт поездка в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. города Москвы, финалисты получат памятные сувениры и грамоты.

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать из Положения.

Фото: https://gov-murman.ru