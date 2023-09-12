«Край героев»: в Мурманской области вновь стартовал краеведческий конкурс. Главный приз – поездка в московский Музей Победы

В Мурманской области стартовал региональный краеведческий конкурс «Край героев». Конкурс проводится областным краеведческим музеем при поддержке регионального минкульта и по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Цель – приобщить юных северян к изучению героической истории Кольского Заполярья, привить интерес к краеведению и развить у молодёжи чувство патриотизма.

Участие в конкурсе могут принять команды учеников 7-11 классов заполярных школ, лицеев и гимназий. До 30 сентября ребятам необходимо создать и отправить на конкурс видеосюжет о герое Великой Отечественной войны, который родился в Мурманской области или участвовал в Обороне Заполярья.

По итогам первого этапа жюри выберет пять лучших работ, после чего команды-победители встретятся в очном формате и посоревнуются в знании истории Великой Отечественной войны в Заполярье в ходе интеллектуальной игры. Соревнование пройдёт 28 октября в залах Мурманского областного краеведческого музея.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, команда, занявшая первое место, получает главный приз – поездку в московский Музей Победы. Напомним, что в прошлом году обладателями главного приза стали ученики школы №1 имени М.А. Погодина из Полярного.

Подробнее об условиях участия в «Крае героев» можно узнать из положения о конкурсе.

Фото: https://gov-murman.ru