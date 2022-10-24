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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.22 14:00

Край героев: в Музей Победы отправится «Экипаж «Погодинцы» из Полярного

В Мурманском областном краеведческом музее прошёл исторический квест для финалистов регионального конкурса «Край героев». В рамках испытаний школьники из Мурманска, Полярного, Умбы и Мончегорска отвечали на вопросы, посвящённые Великой Отечественной войне. Подсказки ребята искали в уникальной экспозиции музея, где представлены артефакты времён героической обороны Заполярья.  

Все команды справились раньше отведенных 60 минут, показав высокий уровень знаний. Лучшими стали участники «Экипажа «Погодинцы» из Полярного. Они дали 14 верных ответов на 15 сложных вопросов квеста. Команда получила главный приз конкурса – сертификат на поездку в московский Музей Победы на Поклонной горе. Награду героям вручила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова. 

С отставанием в 0,5 бала с заданиями квеста справилась вторая команда из города воинской славы Полярного «Патриоты гимназии». На 12 вопросов дали верный ответ участники команды «Эврика» из школы №23 города Мурманска. 11 баллов – у команд «Прометей» из школы №4 посёлка Умбы и «Вагановцев» из школы №1 имени Аркадия Ваганова города Мончегорска. 

«Именно сегодня, успешно справившись со сложными испытаниями первого регионального краеведческого конкурса, стоит задуматься о том, что вы – тоже герои! Вы – будущие герои своего края. Изучая историю, знакомясь с подвигами предков, каждый из вас в будущем может стать тем человеком, биографию которого по прошествии времени будут изучать новые поколения северян», – обратилась Ольга Обухова к участникам финального этапа. 

Глава регионального Минкульта также подчеркнула большое значение «Края героев» – конкурса, инициированного губернатором Андреем Чибисом, отметив, что именно через изучение истории родного края прививается любовь подрастающего поколения к родине.   

Дата проведения финала конкурса выбрана не случайно: с 7 по 23 октября проходила одна из самых масштабных военных кампаний Великой Отечественной войны – Петсамо-Киркенесская операция, в результате которой в Кольском Заполярье немецко-фашистские войска были разгромлены. 

Как сообщает региональное  Министерство информационной политики, конкурс «Край героев» стартовал в Мурманской области в сентябре с целью познакомить юных северян с героической историей родного края и помочь им узнать, какой ценой была достигнута победа. На первом этапе школьникам 7-11 классов предстояло объединиться в команды и сделать боевые листки, стилизованные под исторические документы Великой Отечественной войны. Важное условие – в стенгазетах должны быть отражены факты обороны Кольского Заполярья. Жюри «Края героев» отметили, что все работы, представленные на конкурс, были выполнены на высоком уровне. Из 33 присланных заявок специалисты министерства культуры, министерства образования и науки, краеведческого музея, Государственного архива, историки и профильные эксперты выбрали пять лучших боевых листков. Для их создания юные авторы обращались к архивным данным, мемуарам, историческим документам. Важный критерий выбора финалистов – соответствие работ подлинным образцам печатной агитации в Советской Армии и ВМФ. 

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Мурманской области, а также региональное министерство образования и науки. Координатором конкурса «Край героев» стал Мурманский областной краеведческий музей.  

 

Фото: https://vk.com/wall-139605315_20397?z=photo-139605315_457263305%2Fwall-139605315_20397

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