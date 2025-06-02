Крайне важная тема: глава Минфина РФ Антон Силуанов и губернатор Андрей Чибис обсудили меры федеральной поддержки Мурманской области

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча министра финансов России Антона Силуанова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Ключевой темой обсуждения стала проработка вопросов дополнительной финансовой поддержки региона со стороны федерального правительства, в том числе на закупку мазута для отопительного сезона.

«Для нас это крайне важная тема. В последние годы цена на мазут выросла в среднем в три раза, что влечёт за собой дополнительные расходы. И вкладываем мы эти деньги из регионального бюджета – это порядка 15 млрд рублей ежегодно. Это огромные затраты. Благодарю Антона Германовича за поддержку», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Напомним, в 2023-2024 годах правительством России выделено Мурманской области порядка 8 млрд рублей из федерального бюджета на покрытие части затрат, возникших в связи с ростом цен на топочный мазут.

Глава региона подчеркнул, что вопрос ухода региона от мазутозависимости – приоритет регионального правительства. Одним из решений этого вопроса должна стать газификация региона, в рамках которой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина планируется обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Волхов – Мурманск».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547836/#&gid=1&pid=1