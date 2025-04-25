Крайне важно, чтобы в регионе развивалось новое промышленное производство - Геннадий Степахно

По инициативе заместителя председателя регионального парламента Геннадия Степахно состоялась рабочая поездка на Шонгуйское месторождение диорита, в котором приняли участие заместители губернатора Мурманской области Светлана Панфилова и Ольга Вовк, руководитель Ассоциации горнопромышленных и камнеобрабатывающих предприятий и организаций региона Михаил Ейбог, представитель камнеобрабатывающей компании Николай Миронидис.

В рамках поездки участники ознакомились с работой карьера по добыче природного камня, обсудили перспективы развития камнеобрабатывающей промышленности, а также возможность создания индустриального парка «Природный камень Заполярья» на площадке в посёлке Кильдинстрой.

- Крайне важно, чтобы в регионе развивалось новое промышленное производство, - отметил Геннадий Степахно. – Это даёт не только дополнительные финансовые поступления в бюджет, но и новые рабочие места. Одно из таких направлений развития – создание камнеобрабатывающих предприятий. В настоящее время камень, добытый на семи разрабатываемых в Мурманской области карьерах, вывозится для более глубокой переработки в другие субъекты. Создание собственной камнеобработки на базе индустриального парка позволит не только пополнить региональную казну, но и насытить наш рынок такими необходимыми ему строительными и облицовочными материалами.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32394/