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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.22 16:30

Креативные индустрии Арктики: в Мурманске обсудили успехи отрасли культуры в этом году и планы на 2023 год

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске провели семинар «Креативные индустрии Арктики: направления и приоритеты развития». Его участники – руководители органов управления культурой муниципальных образований Мурманской области – обсудили итоги работы за 2022 год и поделились планами на будущее.

В этом году на модернизацию учреждений и создание современных, технологичных культурных пространств направлено более 1 млрд рублей, что на 70% больше, чем в 2021 году. Немалую долю поддержки – более 80 млн рублей – регион получил из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».

Обновления учреждений культуры также являются значительной частью стратегического плана «На Севере – жить!». При поддержке областного бюджета в библиотеках, музеях, домах и Дворцах культуры проводятся капитальные ремонты и закупается новое оборудование. При этом внимание уделяется как крупным городам, так и небольшим отдаленным населённым пунктам.

«Благодаря совместной работе правительства, министерства, органов местного самоуправления и коллективов наших учреждений культуры очень многое уже сделано для того, чтобы жизнь северян была яркой, насыщенной и интересной. Но ещё многое предстоит сделать. Поэтому очень важно не только своими глазами видеть работу культуры в разных уголках региона, но и устраивать подобные «живые» совещания и сессии, чтобы без докладов, в режиме открытого и искреннего диалога обсуждать насущные вопросы, успехи и недочёты, совместные проекты, планы и перспективы», – отметила министр культуры Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, темами для обсуждения также стали актуальные вопросы: изменения в законодательстве, привлечение федерального финансирования с помощью проекта «Пушкинская карта» и реализация государственной культурной политики с учётом задач по патриотическому воспитанию. Участники семинара приняли участие в презентация аудиоэкскурсии «Северный рубеж», посвященной разгрому немецко-фашистских войск, и познакомились с деятельностью сельского культурно-досугового центра в Минькино, созданного в рамках национального проекта «Культура».

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