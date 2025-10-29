Креативные индустрии и просветительские проекты являются действенными инструментами международной дипломатии - сенатор РФ Елена Дягилева

В рамках деловой программы Международного форума сотрудничества в штаб-квартире Русского географического общества состоялась сессия «100 лет народной дипломатии – 180 лет РГО: экология вне границ», организованная РГО совместно с Россотрудничеством. Спикером мероприятия выступила сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

Центральной темой доклада сенатора стало укрепление народной дипломатии для устойчивого развития Арктики. По мнению парламентария, развитие экономики, достижение технологического лидерства страны, обеспечение комфортной и безопасной среды неразрывно связаны с вопросами экологической повестки. В числе действенных инструментов народной дипломатии для продвижения ответственного отношения к природе парламентарий назвала креативные индустрии.

«Документальное и художественное кино оказывает огромное влияние на умы людей. Это универсальный инструмент народной дипломатии и достижения национальных целей, в том числе, экологического благополучия. Через визуальные образы мы не только передаём красоту природы, продвигаем территории, но также заставляем зрителя задуматься о вреде, который наносит человек природе», – сказала сенатор.

В своём докладе Елена Дягилева остановилась на инициативе Мурманской области по продвижению съёмок экологически устойчивым способом. Напомним, по поручению главы Заполярья Андрея Чибиса в регионе действует комплекс мер по развитию креативной экономики и проводится конкурс «Зелёный экран». Съёмочные команды могут претендовать на получение специального знака, реализуя свои проекты с минимальным вредом для природы.

Елена Дягилева также затронула тему перехода к «зелёной» экономике, отметив цель, поставленную Президентом России Владимиром Путиным по обеспечению поэтапного снижения выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза к 2036 году.

«Глобальные вызовы требуют глобальных усилий, поэтому в сдерживании климатических изменений важно международное сотрудничество и конструктивный диалог между странами. Так, эффективность «зелёного перехода» зависит от консолидации усилий стран «большой двадцатки», на долю которых приходится около 80% мирового энергопотребления и выбросов. Эта тема активно обсуждалась на саммите в ЮАР, собравшем парламентариев данных стран», – сообщила сенатор.

Представитель Мурманской области в палате регионов обратила внимание на необходимости консолидации усилий международного научного сообщества для формирования комплекса эффективных решений по сохранению хрупкой экосистемы Арктики на основе данных проводимых исследований. Она процитировала известного российского океанолога, полярника и государственного деятеля Артура Чилингарова, утверждавшего, что «Арктика должна оставаться территорией мира, диалога и сотрудничества». В числе действенных инструментов народной дипломатии для формирования позитивного образа страны, призыва к бережному отношению к природным ресурсам и привлечения внимания к стратегическому макрорегиону Елена Дягилева выделила просветительские проекты. По словам сенатора, основанная выдающимся исследователем Ассоциация полярников активно развивает горизонтальные связи в условиях разрыва традиционных каналов международной коммуникации.

«Одна из важных для будущего Арктики инициатив – просветительский проект «Встреча поколений». Проект знакомит подрастающее поколение с историей освоения стратегического макрорегиона, его потенциалом, подвигами полярников. С 2023 года более 10 тысяч российских школьников уже стали участниками мероприятий, свыше 200 ребят побывали в Арктике. И, безусловно, инициативу нужно масштабировать, в том числе за счёт ребят из других стран», – сказала парламентарий и руководитель Комиссии общественной организации по просветительской деятельности.

Также член Совета Ассоциации полярников Елена Дягилева анонсировала приём предложений, касающихся популяризации Арктики, в программу Года географии. Инициативы обсудят 9 и 10 декабря на XV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» имени А.Н. Чилингарова в Санкт-Петербурге.

В завершении доклада Елена Дягилева поздравила Русское географическое общество со 180-летием, подчеркнув, что географы современности, отечественные исследователи и общественные деятели продолжают славные традиции легендарных предшественников.

Фото (РГО и Россотрудничество): https://gov-murman.ru/info/news/556103/#&gid=1&pid=5