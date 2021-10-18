Креативные сообщества и проекты северян могут получить поддержку Национальной премии в сфере креативных индустрий

Творческие проекты и креативные сообщества Заполярья могут претендовать на поддержку в рамках Национальной премии в сфере креативных индустрий «Russian Creative Awards».

Национальная премия в сфере креативных индустрий организована АНО «Креативная экономика» и является победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Премия позволит отметить и выделить лучшие креативные достижения страны. В числе номинаций «Russian Creative Awards» – креативный регион года, образовательный проект в сфере креативных индустрий, креаполис года — креативный кластер или пространство), новый культурный код – проект о самоидентичности российской креативной отрасли.

Подать заявку на премию могут физические лица, организации и объединения в сфере креативных индустрий. Премия станет итоговым мероприятием Международного года креативной экономики, объявленного ООН в 2021 году.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, заявки на участие принимаются до 27 октября 2021 года, церемония награждения состоится в Москве в концертном заде «Зарядье» при участии представителей администрации президента Российской Федерации, правительства России и лидеров креативных отраслей.

Подробная информация о правилах подачи заявок размещена на сайте премии: https://rc-awards.ru/.