Креативный проект по проведению мастер-классов получил поддержку регионального Центра кластерного развития

Индивидуальные предприниматели Марина Быстрова и Александра Жукова занимаются организацией и проведением творческих мастер-классов для детей и взрослых. Северянки обратилась в региональный Центр кластерного развития за поддержкой в продвижении совместного проекта «Фабрика Идей».

«Площадка «Фабрика Идей» – это арт-пространство, объединившее под своей крышей творческих и увлеченных людей, желающих поделиться секретами своего мастерства с другими. Я занимаюсь дизайнерскими услугами, флористикой, а Александра – организацией и проведением мероприятий. Вместе мы проводим различные мастер-классы для детей и взрослых в городе Североморске и выездные мероприятия в Мурманске», – рассказала Марина Быстрова.

В 2022 году предприниматели получили поддержку Центра кластерного развития Мурманской области по позиционированию и продвижению проекта в социальных сетях.

Благодаря оказанной поддержке у предпринимателей увеличился спрос на услуги, а по итогам 2022 года возросла выручка на 100% в сравнении с предыдущим годом.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru