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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.23 18:00

Кредитные истории соискателей проверяет каждый четвертый работодатель

Кредитными историями кандидатов сегодня интересуются в каждой четвертой компании. Работодателей, практикующих такой способ проверки соискателей, всё больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый четвертый работодатель проверяет кредитные истории соискателей, причём 17% делают это при подборе сотрудников на все позиции, а 9% — на некоторые. Судя по комментариям, особенно часто интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности, позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.

Что касается соискателей, то сталкиваться с запросом на проверку кредитной истории при приёме на работу доводилось лишь каждому десятому (10%), тогда как 75% уверены, что подобная процедура их миновала.

По сравнению с 2019 годом, бизнес стал чаще проверять кредитные истории кандидатов: 4 года назад подобное практиковали 15% компаний, сегодня — 26%. Число соискателей, сообщающих о том, что лично сталкивались с проверкой своей кредитной истории, остаётся неизменным с 2020 года — работодатели могут выполнить проверку незаметно и отказать в трудоустройстве неблагонадежным кандидатам по формальным поводам.

Время проведения опроса: 2—21 марта 2023 года.

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