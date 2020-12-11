Кредитные каникулы повысили интерес закредитованных россиян к «чёрным» зарплатам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила сохранять кредитные каникулы для тех, кто официально устроился на работу после увольнения в период пандемии коронавируса, т.к. отмена кредитных каникул провоцирует рост «серых» и «чёрных» зарплат. Исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» подтверждает подобные опасения: более 50% россиян, которые воспользовались или планируют воспользоваться кредитными каникулами, согласны на зарплату в конверте.

Кредитными каникулами, объявленными во время пандемии COVID-19, воспользовались 7% россиян, имеющих кредиты. Ещё 4% планируют обратиться с подобным запросом в финансовые организации. 12% хотели бы принять участие в программе, но не подходят под ее условия.

Больше всего тех, кто уже воспользовался кредитными каникулами, среди россиян 35-44 лет (8%) и граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. (9%). Те же категории опрошенных чаще других рассказывали, что хотели бы получить отсрочку по платежам, но не подходят под требования (14 и 13% соответственно).

Именно среди тех, кто не соответствует условиям кредитных каникул, больше всего согласных на «черную» зарплату: 56%. Среди граждан, которые воспользовались или планируют воспользоваться программой, таковых 52%. Для сравнения, среди россиян, имеющих займы, но не заинтересованных в кредитных каникулах, на заработок в конверте готовы 42%. Среди граждан, не имеющих кредиты, — всего 37%.

Представители компаний подтверждают опасения Т. Москальковой об уходе зарплат в «теневой» сектор: 6% работодателей в течение последнего полугода сталкивались с ситуацией, когда сотрудники просили выплачивать им заработок в конверте, чтобы они смогли воспользоваться кредитными каникулами.