Кредитный портфель бизнеса Мурманской области приблизился к 250 млрд рублей

Кредитный портфель регионального бизнеса на начало августа 2024 года составил 248,3 млрд рублей. Годовой прирост корпоративного портфеля уменьшился, но оставался довольно высоким – 16%.

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, за январь-июль 2024 года предприятия и индивидуальные предприниматели Мурманской области оформили банковских кредитов на сумму 63,5 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года – 40,1 млрд рублей).

«Наибольший объём кредитов привлекли компании рыбодобывающей отрасли, сферы строительства, транспорта и связи. На начало августа 2024 года на них приходилось около 80% общего корпоративного портфеля», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

В целом по стране рост кредитного портфеля бизнеса замедлился и составил 22% на начало августа (тогда как на начало июля – 24%). Вместе с тем темпы роста корпоративного кредитования пока остаются выше тех, которые нужны для возвращения инфляции к цели в 2025 году. Поэтому требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.