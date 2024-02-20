Кредитный портфель жителей Мурманской области вырос на 16% до 191,8 млрд рублей

Объём выданных в 2023 году жителям Мурманской области розничных кредитов составил 160,7 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2022 году. Почти 38 млрд рублей из этой суммы – ипотечные жилищные кредиты (ИЖК). По сравнению с 2022 годом объёмы кредитования в этом сегменте выросли на 46%.

«Ипотека по-прежнему остаётся драйвером розничного кредитования, – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. – Количество заключенных в регионе ипотечных сделок с января по декабрь 2023 года выросло до 10,9 тысячи – это в 1,4 раза больше, чем в 2022 году. Средний размер ссуды составил 3,5 млн рублей. Средний срок ипотеки за год вырос до 23 лет и 4 месяцев. При этом доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле региона за год сократилась с 0,3% до 0,2%».

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, портфель кредитов, выданных жителям Мурманской области, на 1 января 2024 года составил 191,8 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 16%. Из них задолженность по ИЖК составила 85,4 млрд рублей, по потребительским кредитам – 106,4 млрд рублей.

Напомним, с января 2024 года банки и микрофинансовые организации обязаны включать в расчёт полной стоимости кредита все расходы заемщика. Кроме того, кредиторы должны информировать заемщиков об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять о праве отказа от этих услуг в течение 30 дней (ранее – 14 дней).