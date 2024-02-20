Андрей Чибис объявил о запуске второго этапа программы «Витаминизация»: мобильные пункты будут открыты ещё в 10 городахНа юбилейной конференции «Звезда Севера» 12 экспертов из Москвы, Казани и Мурманска делились с участницами своими знаниями на добровольческих началах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 10:00

Кредитный портфель жителей Мурманской области вырос на 16% до 191,8 млрд рублей

Объём выданных в 2023 году жителям Мурманской области розничных кредитов составил 160,7 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2022 году. Почти 38 млрд рублей из этой суммы – ипотечные жилищные кредиты (ИЖК). По сравнению с 2022 годом объёмы кредитования в этом сегменте выросли на 46%.

«Ипотека по-прежнему остаётся драйвером розничного кредитования, – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. – Количество заключенных в регионе ипотечных сделок с января по декабрь 2023 года выросло до 10,9 тысячи – это в 1,4 раза больше, чем в 2022 году. Средний размер ссуды составил 3,5 млн рублей. Средний срок ипотеки за год вырос до 23 лет и 4 месяцев. При этом доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле региона за год сократилась с 0,3% до 0,2%».

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, портфель кредитов, выданных жителям Мурманской области, на 1 января 2024 года составил 191,8 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 16%. Из них задолженность по ИЖК составила 85,4 млрд рублей, по потребительским кредитам – 106,4 млрд рублей.

Напомним, с января 2024 года банки и микрофинансовые организации обязаны включать в расчёт полной стоимости кредита все расходы заемщика. Кроме того, кредиторы должны информировать заемщиков об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять о праве отказа от этих услуг в течение 30 дней (ранее – 14 дней).

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины на рынке труда – глобальные итоги 2023 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Кредитный портфель жителей Мурманской области вырос на 16% до 191,8 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются, доллар и евро растут-PRO Энергетику (18+)Свыше 20 уголовных дел за 2023 год возбудили в отношении недобросовестных лиц по инициативе АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Планируются изменения в законодательство о рыболовстве для повышения эффективности госрегулирования
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика