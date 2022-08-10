Кредитный рейтинг Мурманской области вновь подтверждён со стабильным прогнозом

На минувшей неделе Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) вновь подтвердило национальный кредитный рейтинг Мурманской области на уровне «А(RU)», прогноз «Стабильный».

Основной задачей АКРА является обеспечение качественным рейтинговым и аналитическим продуктом различных участников финансового рынка. Рейтинговое агентство присваивает соответствующие статусы различным категориям эмитентов и эмиссий. Среди них – банки и другие финансовые институты, организации корпоративного сектора, региональные и муниципальные органы власти РФ, структурированные финансовые инструменты и другие.

«Стабильный» прогноз, присвоенный Мурманской области, предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Региональное Министерство финансов отмечает, что подтверждение уровня кредитного рейтинга со стороны Агентства и ряд положительных характеристик финансового состояния региона указывают на достаточно низкую долговую нагрузку при незначительных рисках рефинансирования задолженности в краткосрочном периоде, сбалансированные операционные показатели бюджета региона, а также умеренно высокие показатели социально-экономического развития региона.

Впервые кредитный рейтинг Мурманской области был опубликован АКРА в 2017 году. За последние 3 года статус региона либо фиксировался на достигнутом уровне, либо менялся в лучшую сторону. Правительством области исполняются все взятые обязательства, сохраняется сбалансированность бюджета.