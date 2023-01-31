Кредитный рейтинг Мурманской области вновь подтверждён со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) вновь подтвердило национальный кредитный рейтинг Мурманской области на уровне «А(RU)», прогноз «Стабильный».
Напомним, что основной задачей АКРА является обеспечение качественным рейтинговым и аналитическим продуктом различных участников финансового рынка. Учреждённое в 2015 году сегодня это рейтинговое агентство присваивает соответствующие статусы различным категориям эмитентов и эмиссий. Среди них – банки и другие финансовые институты, организации корпоративного сектора, региональные и муниципальные органы власти РФ, структурированные финансовые инструменты и другие.
«Стабильный» прогноз, присвоенный Мурманской области, предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Агентство отмечает, что к позитивному рейтинговому действию могут привести: рост показателя операционной эффективности бюджета, снижение потребности бюджета в использовании заемного финансирования на капительные цели, существенное увеличение объема остатков на счетах региона, а также сохранение устойчивого соотношения долга и текущих доходов ниже 30%, при сохранении доли капитальных расходов в совокупных расходах области.
Как отмечает региональное Министерство финансов, впервые кредитный рейтинг Мурманской области был опубликован АКРА в 2017 году. За последние 3 года статус региона либо фиксировался на достигнутом уровне, либо менялся в лучшую сторону. Правительством области исполняются все взятые обязательства, сохраняется сбалансированность бюджета.