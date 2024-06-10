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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.24 10:00

Кредитный рейтинг Мурманской области вновь подтверждён со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) вновь подтвердило национальный кредитный рейтинг Мурманской области на уровне «А(RU)», прогноз «Стабильный».

Кредитный рейтинг Мурманской области обусловлен умеренно низким уровнем долговой нагрузки при умеренных рисках рефинансирования обязательств. «Стабильный» прогноз, присвоенный региону, предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, основной задачей АКРА является обеспечение качественным рейтинговым и аналитическим продуктом различных участников финансового рынка. Учреждённое в 2015 году рейтинговое агентство присваивает соответствующие статусы различным категориям эмитентов и эмиссий. Среди них – банки и другие финансовые институты, организации корпоративного сектора, региональные и муниципальные органы власти РФ, структурированные финансовые инструменты и другие.

Отметим, что впервые кредитный рейтинг Мурманской области был опубликован АКРА в 2017 году. За последние три года статус региона либо фиксировался на достигнутом уровне, либо менялся в лучшую сторону. Правительством области исполняются все взятые обязательства, сохраняется сбалансированность бюджета.

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