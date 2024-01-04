Кредиторы с 1 января обязаны предупреждать заёмщиков о рисках закредитованности

Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года должны при кредитовании граждан письменно уведомлять их о возможных затруднениях с обслуживанием долга и последующих штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов.

Как отмечает cbr.ru, это поможет заёмщикам принимать взвешенные решения при получении кредита или займа.

Обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщика (ПДН) теперь распространяется даже на кредиты и займы до 10 тысяч рублей.

Такая необходимость возникает и при увеличении лимита по кредитной карте или продлении договора по её использованию. Кроме того, требования по расчёту ПДН применяются при увеличении среднемесячного платежа по действующему кредиту или займу, а также в случаях, когда заёмщик, получивший рефинансирование, не погасил долг, имевшийся у него ранее.

В некоторых случаях предусмотрены исключения: ПДН не рассчитывается, если заёмщик обращается за кредитными каникулами или если увеличение среднемесячного платежа обусловлено событиями, предусмотренными договором. Например, если при отказе заёмщика от продления страховки повышается процентная ставка по кредиту.