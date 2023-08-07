Кредиты на образование положительно оценивает только каждый восьмой экономически активный россиянин

Отношение к кредитам у большинства россиян негативное. Однако оценки займов на разные цели несколько отличаются. Так, к автокредитам негатива меньше, чем к кредитам на образование, цифровую технику и отпуск. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

К кредитам на образование позитивно относятся 13% россиян, еще 35% отзываются о них нейтрально. У автокредитов — 16% положительных оценок и 40% нейтральных. У кредитов на покупку новинок цифровой индустрии — 12 и 33% соответственно. К кредитам на отпуск положительно относится только каждый двадцатый, нейтрально — 27%.

Мужчины чаще оценивают кредиты отрицательно, особенно это касается займов на отпуск (62% против 54% среди женщин) и, как это ни удивительно, на покупку авто (42 и 30% соответственно).

Среди тех, кто брал автокредиты, займы на гаджеты и отпуск, позитивных и нейтральных отзывов больше, чем среди тех, кто никогда не пользовался такими кредитными продуктами банков. С кредитами на образование ситуация интересная: положительных отзывов больше у тех, кто кредитовался (36% против 10% среди не кредитовавшихся), отрицательных — поровну (40 и 41%). «Знания и информация должны быть бесплатны»; «По моему мнению, в России кредит — это слишком дорогое и опасное дело, к сожалению», — комментируют свою позицию россияне.

Время проведения опроса: 2—3 августа 2023 года.