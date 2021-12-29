Кредиты на празднование Нового года, подарки или новогодние каникулы непопулярны у северян

К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 21 популярной профессиональной группы, имеющие постоянную работу в Мурманске.

Больше всего желающих оформить кредит в Мурманске среди менеджеров по снабжению — каждый десятый (10%) готов взять займ под новогодние нужды. Еще 7% затрудняются ответить на вопрос. Большая часть специалистов (83%) не планируют оформлять займы под Новый год.

Среди юристов и квалифицированных рабочих в Мурманске решение взять новогодний займ приняли 6%. Взяли или будут брать кредит по 4% менеджеров по работе с клиентами и дизайнеров, по 3% экономистов, специалистов по продажам, HR-менеджеров, учителей, продавцов и кладовщиков, 1 из 100 врачей.

А вот среди программистов, системных администраторов, бухгалтеров, логистов, технологов, проектировщиков, маркетологов, секретарей и охранников, желающих оформить заем на празднование Нового года оказалось менее 1%. «У меня уже есть ипотека»; «Лететь куда-то страшно — ковид»; «Категорически против кредитов. Надо жить по средствам!», — комментируют опрошенные.

Время проведения: 14—21 декабря 2021 года