Кредиты в России: каждый третий брал за последние полгода, 62% считают долговой ямой

Положительного мнения о кредитах в 3,5 раза чаще придерживаются те, кто ими пользуется. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За последние 6 месяцев кредитами воспользовался каждый третий россиянин (32%), причём этот финансовый инструмент более популярен у мужчин, чем у женщин (34% против 30% соответственно).

Чаще тех, кто моложе и тех, кто старше, берут в долг у банков россияне в возрасте от 35 до 45 лет (39% из них кредитовались в последние полгода).

62% россиян считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму.

По мнению 14% респондентов — это полезный финансовый инструмент и прекрасная возможность приобрести желаемое: «Нужно с головой брать кредиты, понимая всю ответственность. Лучше с ними, чем без них». Чаще такого мнения придерживаются женщины, чем мужчины (16% против 13% соответственно). Положительное мнение о кредитах в 3,5 раза чаще высказывают те, кто ими пользовался (29% против 8%).

Кредитные ставки растут, и россияне все чаще критикуют систему кредитования физических лиц. 18 лет назад граждан, позитивно относящихся к кредитным инструментам, было почти в 3,5 раза больше, чем сейчас.

Время проведения опроса: 10—26 февраля 2025 года.