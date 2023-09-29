Крем для мужчин попутал: региональное УФАС России возбудило дело в отношении предпринимателя

Ведомство усмотрело в действиях индивидуального предпринимателя признаки нарушения 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ООО «Лаборатория «Биоритм» обратилась в антимонопольный орган с заявлением на действия предпринимателя по вопросу использования исключительного права на товарный знак «Stendup gel».

В своём заявлении ООО «Лаборатория «Биоритм» утверждает, что является производителем интимных и косметических товаров, а также медицинских изделий с 1992 года. Интимный крем для мужчин «Stand up man» серия «Sex expert» выпускается с 2018 года. Осуществляется его реализация с использованием «Вайлдберриз» и в специализированных магазинах на территории Российской Федерации. Также по, их мнению, крем для мужчин «Stand up man» пользуется высоким спросом и популярностью. Предприятие каждый год увеличивает объём производства по данной позиции.

По мнению общества, успешные продажи товара наблюдаются благодаря узнаваемости имени, деловой репутации предприятия, поскольку ООО «Лаборатория «Биоритм» первым на территории РФ начало производство интимной косметики.

В целях защиты выпускаемой серии ООО зарегистрировало свой товарный знак под названием «Sex expert».

Индивидуальный предприниматель стал осуществлять розничную торговлю аналогичного продукта «Крем для мужчин «Stendup gel» на «Вайлдберриз», «OZON», а также на собственном интернет-сайте gelstandup.ru, но зарегистрировал товарный знак «Stendup gel» в январе 2023 года.

Общество утверждает, что товарный знак предпринимателя является сходным до степени смешения с товарным обозначением общества, используя в своём продукте схожие элементы дизайна и элементы графического оформления, сходные с элементами графического оформления продукта ООО «Лаборатория «Биоритм».

Также, по мнению общества, это связано в связи с тем, что оба товара схожи до степени смешения. У предпринимателя выросли продажи данного крема, а общество несёт убытки. Успешные продажи товара наблюдаются благодаря узнаваемости товара ООО «Лаборатория «Биоритм».

Позже в адрес ООО поступило письмо от имени предпринимателя с требованием об ограничении продажи крема для мужчин «Stand up man» в связи с регистрацией Товарного знака «Stendup gel».

Маркетплейс «Вайлдберриз» вправе блокировать карточку товара, в случае если продавец нарушает правила оформления карточки товара, а также в случае нарушения интеллектуальных прав третьих лиц.

Учитывая, что действия предпринимателя, выразившиеся в приобретении и использование исключительного права на товарный знак «Stendup gel» являющегося идентичным с выпускаемым ООО «Лаборатория «Биоритм» кремом «Stand up man» серия «Sex expert», ведомство усмотрело признаки нарушения № 35-ФЗ «О защите конкуренции»* и возбудило дело.

* - часть 1 статьи 14.4 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» предусматривает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.