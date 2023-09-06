«Крепче за баранку держись, шофёр»: мошенники придумали новую схему обмана российских автомобилистов

Они стали рассылать письма с предложением выгодно купить топливную карту: в случае если люди оплачивают её, они просто теряют деньги и платёжные данные.

Как пишут «Известия», по данным «Лаборатории Касперского», на электронную почту людям стали приходить письма, авторы которых ссылаются на некое постановление о топливных компенсациях владельцам транспортных средств. Для большей убедительности в них указаны номер этого постановления и контакты специалиста, к которому можно обращаться по всем возникающим вопросам.

В письме поясняется, что владельцам автомобилей предоставляется скидка 50% на приобретение топливной карты. К примеру, человек покупает карту за 5 тысяч рублей, а затем может заправиться на 10 тысяч. Для оформления ему предлагают перейти по указанной ссылке, где на самом деле скрывается скам-ресурс.

«На этом сайте размещены текст о несуществующей программе социальной поддержки и узнаваемый логотип крупной ресурсодобывающей компании, топливную карту которой можно приобрести», — пояснили в «Лаборатории Касперского».

Если человек заинтересуется акцией и нажмёт на кнопку «участвовать», его перекинут на страницу с выбором номинала. Карта с балансом в 50 тысяч стоит 24990 рублей, а в 20 тысяч — 9900 рублей.

«Как только человек выберет подходящий вариант, его переведут на страницу оплаты, где нужно ввести данные своей банковской карты. В результате эти сведения уходят злоумышленникам, а человек не получает ничего», — заключили в компании.

Всего за восемь дней эксперты по кибербезопасности зафиксировали почти 24 тысячи таких писем, отмечают в «Лаборатории Касперского». В некоторых случаях мошенникам удалось получить деньги и данные россиян.