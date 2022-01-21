Крепнут шефские связи

20 января Ордена Ушакова тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» отметил 31 годовщину подъёма военно-морского флага.

Председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева поздравила экипаж со знаменательной датой.

— Флагман Северного флота и администрацию города Мурманска связывают теплые дружеские отношения. 21 ноября 2014 года был подписан договор об установлении шефских связей. В 2017 году была создана межведомственная комиссия для решения вопросов социального обеспечения военнослужащих войсковых частей, расположенных на территории города, — отметила Татьяна Печкарева. — На протяжении этих лет мы ведем активную совместную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи. Показываем, как служат наши офицеры, ставим в пример их мужественность и отношение к жизни.

— Мы всегда принимаем участие в проведении мероприятий, которые приурочены к памятным датам Великой Отечественной войны. Стараемся не терять нить памяти поколений, бережно хранить и передавать флотские традиции, — сказал временно исполняющий обязанности заместителя командира Ордена Ушакова тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», майор Евгений Пермяков. — Мы очень заинтересованы в воспитании нового поколения северян, которое придет к нам на смену. И в дальнейшем также будем продолжать совместную работу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21796&page=1