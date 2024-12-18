Мурманская область. Арктика (16+)18.12.24 08:45
«Крещенские посиделки»: насладимся колоритом нашей культуры
19 января в 15.00 хор украинской песни «Джерела» приглашает всех на незабываемый концерт «Крещенские посиделки».
Как сообщает vk.com/odkkirova, артисты споют любимые северянами колядки, среди которых прозвучит «Щедрик» — мелодия, ставшая символом Рождества, и «Коляда» — песня, несущая в себе дух зимнего праздника. Кроме того, участники подготовили особенный сюрприз — старинную колядку «Рай розивився», которая унесёт участников концерта в мир увлекательных традиций и древних обычаев. (6+)
Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457292531%2Falbum-23902826_00%2Frev
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