Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске

Крестный ход, посвящённый 600-летию явления Годеновского креста близ Ростова Великого, пройдёт со 2 сентября по 4 ноября через 27 городов России и Беларуси с освящённой копией древнего креста. Акция организована по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил сайте Русской православной церкви.

Маршруты крестного хода верующих пролегают с севера на юг - Мурманск - Севастополь и с запада на восток Брест - Владивосток. По пути крестного хода в регионах будут проходить встречи с известными православными миссионерами и деятелями культуры, показы художественных и документальных фильмов православной тематики, беседы о Русском мире и традиционных ценностях.

Участников крестного хода примут города Мурманск, Моныегорск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Брянск, Курск, Белгород, Луганск, Донецк, Симферополь и Севастополь, Бердянск, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Брест, Минск, Тула, Казань, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток и Москва. Акция завершится в День народного единства 4 ноября.

Годеновский крест представляет собой резное расписанное изображение Иисуса Христа в человеческий рост, выполненное в византийском стиле. По церковному преданию, крест явился пастухам на Сахотском болоте 11 июня 1423 года. Это было знамением построить на том месте храм, что было исполнено. Считается, что крест был чудесным образом перенесен с византийской земли на русскую незадолго до крушения православной Византии. Крест отреставрирован и доступен верующим в храме Иоанна Златоуста в селе Годеново в Ярославской области.

Фото: https://sinmis.ru/obshherossijskij-missionerskij-krestnyj-hod-v-pamyat-o-600-letii-yavleniya-kresta-gospodnya-bliz-sela-godenovo/