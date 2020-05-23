Крейсер «Маршал Устинов» и БПК «Североморск» проведут противолодочное учение в Баренцевом море

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» вчера вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки. В морских полигонах Северного флота крейсер совместно с большим противолодочным кораблём (БПК) «Северомроск» проведёт учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника.

На различных этапах учения корабли будут взаимодействовать с противолодочной авиацией — вертолётами Ка-27ПЛ, самолётами Ил-38 и Ту-142, которые выполнят постановку гидроакустических буёв и осуществят поиск подводных лодок с воздуха.

Противолодочное учение проходит в двухстороннем формате. В качестве противника выступают многоцелевые подводные лодки Северного флота.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» имеет современное противолодочное оружие (торпеды-ракеты, глубинные бомбы) и гидроакустическое вооружение (подкильный гидроакустический комплекс и буксируемую гидроакустическую станцию), которые позволяют ему осуществлять поиск и слежение за подводными лодками автономно и в составе корабельных поисково-ударных группировок.

Максимально эффективное решение противолодочных задач достигается во взаимодействии надводной группировки с противолодочной авиацией, когда происходит обмен информацией о подводной обстановке и район поиска подводного противника может быть значительно увеличен, сообщает пресс-служба Северного флота.