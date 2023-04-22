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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.23 14:00

Кристина Трифонова, студентка Мурманского индустриального колледжа, одержала победу на международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

В зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоялась торжественная церемония награждения победителей V Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине». В числе победителей – студентка 1 курса Мурманского индустриального колледжа Кристина Трифонова.

В этом году на конкурс поступило почти 6 тысяч работ, в которых юные участники выбирали наиболее интересные для них моменты из жизни страны и рассказывали о них в формате видеоролика или презентации с обязательным переводом на иностранный язык. Кристина Трифонова подготовила ролик под руководством своего наставника Ирины Бондаренко.

В церемонии награждения приняли участие члены почётного жюри: куратор проекта «Расскажи миру о своей Родине» от МПГУ Татьяна Ананьина, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора и исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин.

После мероприятия прошёл благотворительный концерт «Пасхальная радость», в котором приняли участие народная артистка России Лариса Долина, театр-студия «Непоседы», хореографическая студия «Фламинго», оперный певец, голос движения «Бессмертный полк России» Михаил Гаврилов, чешский певец Ладислав Буднар и другие звёзды эстрады.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, за всё время проведения конкурса «Расскажи миру о своей Родине» участниками стали почти 10 тысяч ребят из 89 российских регионов, включая новые территории, а также более чем из 50 зарубежных стран.

Конкурс организован Автономной некоммерческой организацией «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» совместно с комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей при участии Россотрудничества, Росмолодёжи, Московского педагогического государственного университета, фонда «Русский мир» и других государственных и общественных организаций.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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