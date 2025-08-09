Люди могут многое: создают пластик, который растворяется в морской воде, и искусственную кожу, которая ощущает прикосновение, тепло и холодВ канун профессионального праздника в Мурманской области наградили лучших представителей строительной отрасли
Мурманская область. Арктика (16+)09.08.25 16:00

Критическое значение: обследован геодезический пункт «Чорвозозеро» на острове Партизанский Верхне-Туломского водохранилища

Более 8 % территории Мурманской области занимают водные объекты. На островах, расположенных в морях, озёрах и водохранилищах находятся около 120 пунктов государственных геодезических сетей. Шесть из них расположены на островах в Верхне-Туломском водохранилище. Обследование таких пунктов – сложная и зачастую невыполнимая задача, отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

В ходе экспедиции на остров Партизанский, расположенный в Верхне-Туломском водохранилище, специалистами регионального Росреестра был обследован пункт государственной геодезической сети 3 класса Чорвозозеро.

В архиве Мурманского Росреестра хранится акт от 20 августа 1975 года. Этим документом экспедиция 190 предприятия 10 ГУГК города Ленинграда, передала Кольскому райисполкому Мурманской области на наблюдение за сохранностью геодезический знак «Чорвозозеро». Знак имел высоту 6,6 метра и находился в 5,5 километра к юго-западу от устья реки Аннама, на острове Верхнетуломского водохранилища.

По итогам обследования зафиксировано, что марка в хорошем состоянии. Наружный знак в форме пирамиды-штатива нуждается в восстановлении, а окопка осталась в сохранности. Эксперты Управления подготовили и отправили карточку обследования в федеральный фонд пространственных данных.

«Сохранение пунктов, расположенных на островах в акваториях, имеет критическое значение для обеспечения требований к плотности и равномерности размещения государственных геодезических сетей» – отметила Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

-

-

