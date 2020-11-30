Кризис как возможность: «Норникель» объединяет предпринимателей Севера

Слёт социальных предпринимателей Севера, главная тема которого – кризис как время возможностей для бизнеса, состоится 4-5 декабря в онлайн-формате. Организатором мероприятия выступила компания «Норникель».

Слёт социальных предпринимателей Севера – мероприятие для владельцев малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций. В 2020 году слёт расширяет географию, и теперь участниками могут стать не только бизнесмены из регионов присутствия компании «Норникель», но и из других территорий. Благодаря новому формату – онлайн-конференции – в одном виртуальном пространстве объединятся лучшие бизнес-практики.

«Этот год стал настоящим испытанием для бизнес-сообщества, в компании был разработан ряд мер для поддержки предпринимателей из наших регионов, – прокомментировал директор Департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин. – Но любой кризис – это возможность сделать бизнес устойчивее, увеличить его прибыльность, об этом и пойдет речь на слёте».

Программа мероприятия насыщенная: ток-шоу с известными бизнесменами, чемпионат коронавирусных кейсов, образовательные мастер-классы и деловые игры. Эксперты слета поделятся не только успешными практиками, но и расскажут о неудачах, с которыми они столкнулись во время пандемии. Также во время мероприятия участники Конкурса юных изобретателей «IMAKE» представят потенциальным инвесторам-предпринимателям идеи и прототипы своих изобретений.

Онлайн-хозяином мероприятия в этом году станет Норильск, поэтому у участников будет возможность совершить виртуальную экскурсию по городу и научиться готовить блюда северной кухни.

Для участия в мероприятии, необходима предварительная регистрация: https://nncharity.ru/business/

Подробная информация о мероприятии: «Facebook»: https://www.facebook.com/events/416024779565534; «Instagram»: https://www.instagram.com/sletsps2020/.

Как сообщает пресс-служба КГМК, слёт социальных предпринимателей Севера является частью благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Первый слет состоялся в Норильске в 2017 году, затем в Никеле и Мончегорске. В 2020 году, в период распространения коронавирусной инфекции, реализуется в онлайн-формате.

В период распространения коронавирусной инфекции в компании были разработаны меры поддержки МСП, осуществляющих свой бизнес в Норильске и Дудинке, Мончегорске, Заполярном и Никеле. На поддержку МСП было направлено более 300 млн рублей: кредитные и арендные каникулы, средства индивидуальной защиты, субсидии на перевозку грузов в Норильск, продуктовые сертификаты для предпринимателей и членов их семей, консультационная и методическая помощь, юридические и бухгалтерские услуги.