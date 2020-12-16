Кризисная ситуация на предприятии стабилизирована, мы строим амбициозные планы развития совхоза «Тулома» - Дмитрий Филиппов

Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов с рабочим визитом посетил старейшее сельскохозяйственное предприятие региона – совхоз «Тулома». Цель поездки – проанализировать итоги работы за 11 месяцев 2020 года и обсудить планы по дальнейшей «реанимации» предприятия. Во встрече участвовали руководители комплекса и специалисты профильного министерства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом удалось улучшить результаты по всем ключевым показателям: выросла выручка, увеличились продажи через крупных федеральных ритейлеров и несетевой кластер, в том числе через собственные точки реализации. Сегодня через федеральные сети реализуется продукция на сумму около 13 млн рублей в месяц, в планах поднять этот показатель до 20 млн. Кроме того, удалось уйти от главной проблемы – задержки заработной платы сотрудникам.

Особое внимание новая управленческая команда уделяет состоянию стада. В 2019 году поголовье фуражных коров было сокращено, несмотря на это удалось увеличить надои с 8 до 14-15 литров в сутки с одной коровы. Это на 19% выше, чем в прошлом году и составляет порядка 20 тонн продукции. Кроме того, повысилась жирность молока с 2,5 до 3,7%.

С начала 2020 года на 28,1 млн рублей снижена кредиторская задолженность, в том числе на 10,6 млн – задолженность по уплате налогов и страховых взносов. Отчисления по налогам в бюджет за январь – ноябрь этого года составили 82,4 млн рублей.

«На конец прошлого года убыток по предприятию составлял порядка 75 млн в год. Сегодня мы его сократили до 10 млн в год. Если будем двигаться в том же направлении, то выведем предприятие в положительную динамику», – подчеркнул Дмитрий Филиппов.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена господдержка предприятия «Тулома» порядка 130-140 млн рублей ежегодно. Для поддержки предприятия в региональном бюджете на 2020 год были предусмотрены дополнительные средства на погашение просроченной кредиторской задолженности в размере 87,8 млн рублей, на 2021 год запланировано порядка 40 млн рублей. В настоящее время кризисная ситуация на предприятии в целом стабилизирована.

Дополнительно руководство предприятия осуществляет ряд мероприятий по оптимизации производства и оздоровлению своей финансовой деятельности, которые должны обеспечить выход на уровень безубыточности с 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для повышения рентабельности реализуются и планируются к реализации ряд инвестиционных проектов с государственным участием.

В частности, прорабатывается вопрос по установке дополнительной производственной линии пастеризованного молока и молочной продукции, при участии Корпорации развития Мурманской области осуществляется поиск стороннего инвестора.