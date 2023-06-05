Кроим рабочий календарь: авторы законопроекта предлагают сократить новогодние каникулы на 4 дня

В Российскую трёхстороннюю комиссию (РТК) поступил законопроект о сокращении продолжительности новогодних каникул и увеличении дней отдыха в мае. Для этого требуется внести изменения в Трудовой кодекс.

Как пишет «Российская газета», отзывы на законопроект члены РТК должны были подготовить до 5 июня. А до 20 июня должны быть готовы отзывы профильных министерств, общественных объединений.

Как следует из выписки из протокола заседания Совета Госдумы от 22 мая, законопроект должен быть рассмотрен в весеннюю сессию - в июле.

Авторы законопроекта предлагают сократить новогодние каникулы на 4 дня и увеличить на те же 4 дня майские праздники. Таким образом, в январе нерабочими должны остаться дни с 1 по 3 января. Зато в мае нерабочими праздничными днями станут дни с 1 по 5 число.

Отметим, что дискуссия о том, что январские праздники нужно сократить идёт уже не первый год. Только с 2013 года официальные новогодние каникулы в России длятся с 1 по 8 января. Соответствующие поправки были внесены в статью 112 Трудового кодекса 23 апреля 2012 года.