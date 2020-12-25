Кронштадтский морской завод планирует в 2021 году заменить двигатель на новом ледоколе «Арктика»

Кронштадтский морской завод (КМЗ) планирует в 2021 году провести замену двигателя на ледоколе «Арктика». Об этом ТАСС сообщил в пятницу генеральный директор КМЗ Анатолий Белоев.

Напомним, ранее во время испытаний нового головного ледокола проекта 22220 «Арктика» из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель на правом валу.

«В то же время мы в следующем году (готовы) принять на ремонт ледоколы. Понятно, есть конкурсные процедуры, которые мы надеемся выиграть. Но есть некоторые ледоколы, которые могут только в наш док войти, например, ледокол «Арктика», который в этом году был сдан, но потребуется замена электродвигателя, которая будет проводиться у нас в доке», - сказал Белоев.