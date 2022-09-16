Кросс нации: Долина Уюта вновь примет участников Всероссийского марафона

17 сентября в Мурманской области в 17-й раз будет дан старт масштабным Всероссийским соревнованиям «Кросс нации». Этот праздник традиционно объединяет жителей страны, независимо от возраста и уровня подготовки. Северян в этот день будет ждать не только спортивная, но и развлекательная программа, которая поможет с пользой провести выходной всей семьёй.

В 11.00 в Долине Уюта откроются разнообразные интерактивные площадки. Так, участники и болельщики сразятся в петанг и городки, смогут посетить туристическую зону, испытать силы в беговой эстафете, дженге, гигантском твистере и дворовых играх. А старт забегам дадут маленькие северяне: для них организаторы подготовят дистанцию в 200 м. Взрослые забеги начнутся в 12.00. В рамках «Кросса нации» для каждой возрастной категории подготовили свою дистанцию – от 1000 до 12000 метров.

Напомним, Всероссийские соревнования «Кросс нации» – самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие страны. Так, в 2021 году о своей готовности принять участие в акции заявили 85 субъектов Российской Федерации, а общее количество участников превысило 450 тысяч человек. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, чемпионы и призёры Олимпийских игр и ветераны спорта.

Как сообщает региональное Министерство спорта, поставить свой рекорд в «Кроссе нации» может любой: для выхода на дистанцию нужен лишь допуск врача. Более подробно ознакомиться с порядком участия можно на официальном сайте Министерства спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru