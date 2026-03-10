Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России

Денежные отношения, которые в настоящее время действуют в обществе фактически являлись и являются первопричиной всех бед человечества во все времена. В среде предпринимателей часто говорят: «Это бизнес и ничего личного!». И я думаю, что безудержное стремление к обогащению части общества приводит к таким современным явлениям в политике многих государств, как введение санкций и обременений в виде дополнительных налогов. Не могу судить людей за их поклонение Золотому тельцу – это естественно его греховной сути (вседозволенность, властолюбие и т.д.), но возникает вопрос, а есть ли другое направление у вектора развития человечества?

Ничего личного!

Как сообщают федеральные СМИ, Евросоюз готовит новый, более жёсткий, пакет санкций против России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это поможет усилить давление на российские власти. В частности, вместо потолка цен на нефть рассматривают полный запрет на морские перевозки. Есть и другие, не менее болезненные, ограничения для России.

Чиновники Евросоюза не смоги, как планировали, согласовать 20-й пакет антироссийских ограничений к 24 февраля. Теперь ради консенсуса в Брюсселе готовы изменить их содержание. Раскол в ЕС углубляется: Греция, Испания, Италия и Мальта недовольны отдельными пунктами предложений, а Венгрия заблокировала весь пакет из-за конфликта с Украиной вокруг нефтепровода «Дружба». Эксперты считают, что противники санкций смогут выторговать для себя отдельные исключения, но 20-й пакет всё же будет принят. Хотя такая тактика давления всё равно не поможет ЕС добиться места на переговорах об украинском урегулировании. Ничего личного!

А в это время президент США Дональд Трамп заигрался в игру «Пошлины», используя её в качестве рычага для достижения целей внешней политики, это налоги, взимаемые с импортируемых товаров. Как и все налоги, они являются источником государственного дохода Штатов. Ведь Трамп далёк от того, что в первую очередь платят налоги потребители и предприятия: компании, в отношении которых ввели или повысили пошлины, часто решают повысить цены и переложить большую часть своих издержек на потребителей. Ничего личного!

Против России уже введены 19 пакетов санкций, из них 92% пришлось на санкции после февраля 2022 года.

20-й пакет санкций может коснуться запрета на оказание услуг по перевозке российской нефти и сжиженного природного газа, запрет на ввоз российских металлов, аммиака, химикатов, снижение импорта минеральных удобрений…

Конечно же, санкции нанесли определенный урон нашей экономике, повлияли на уровень жизни россиян. Бизнес потерял зарубежных партнёров, доступ к международным рынкам и технологиям, оказались разорваны цепочки поставок, произошло падение курса валют, что отразилось на стоимости импорта и росте инфляции.

Но для России санкции не в новинку. Она всегда выходила из подобных испытаний окрепшей, сохранив свою независимость.

Тысячелетие санкционного давления. Ничего личного!

Отмечу, что из пяти видов санкций против России используются все пять: экономические - запрет на торговлю определенными товарами; финансовые – заморозка денег на банковских счетах; секторальные – ограничения для отдельных отраслей экономики; целевые – против конкретных физических и юридических лиц, организаций; блокирующие – полный запрет на любые операции с физическими и юридическими лицами.

Но являются ли санкции чем-то новым в борьбе западных стран против России? На всем протяжении тысячелетней истории нашей страны против неё вводились санкции и ограничения.

Напомню, ещё в 1137 году западноевропейские торговые «партнёры» ввели запрет на поставки продуктов в Великий Новгород.

В XIII веке Ганзейский союз вновь ввёл запрет на поставки продовольствия.

В XV веке был введен запрет на поставки военных товаров и зерна.

В XVIII веке во время Северной войны были введены экономические и военные санкции, введена блокада сухопутных торговых путей с Европой, а Балтийское море контролировала Швеция, а Чёрное море Османская империя. Экономическую блокаду удалось снять Петру I, «прорубившему окно в Европу».

В XIX веке после поражения в Крымской войне по Парижскому мирному договору 1856 года на Россию наложили односторонние ограничения.

XX век ознаменовался санкциями после победы в 1917 году Великой Октябрьской социалистической революции. Страны Антанты ввели экономическую блокаду, которая была снята только в 1925 году.

В 1925 году введена «золотая блокада». СССР не могла расплачиваться золотом, а только нефтью, зерном и лесом.

С 1930 года расплачиваться за импортные товары СССР мог только зерном, которого не хватало из-за неурожаев.

В 1932 году импорт из СССР в США был запрещён полностью.

В 1939 году был введён запрет на поставки в СССР авиатехники и материалов для авиапромышленности, который был снят в 1941 году.

В 1948 году США вводят запрет на экспорт стратегических товаров в СССР, а в 1949 году создают Координационный комитет по экспортному контролю, запретивший экспорт технологий и оборудования.

В 60-е годы прошлого века США вводили запрет на продажу труб большого диаметра для строительства нефтепровода «Дружба».

В 1974 году США ввели поправку Джексона – Вэника, ограничив торговлю с Советским Союзом из-за запрета на эмиграцию граждан. Ограничения действовали до 2012 года, несмотря на то что ограничения на эмиграцию были отменены в 1989 году.

В 1979 году после ввода советских войск в Афганистан США вводят запрет на поставки зерна и высоких технологий в СССР.

Поставки электронного и нефтегазового оборудования были запрещены президентом США Рейганом 29 декабря 1981 года. Цель – сорвать строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Первой санкцией после развала СССР и отмены большинства санкций в 1991 году, стал закон Магнитского, принятый в 2012 году.

После присоединения Крыма к России в 2014 году США, ЕС и их союзники ввели первые масштабные санкции против России. Ограничения затронули крупнейшие банки, российскую нефтедобычу, поставки оборудования для работы в Арктике и на шельфе.

В 2016 году под надуманным предлогом о вмешательстве в выборы ограничения были ужесточены. Свою роль в этом процессе сыграло и дело Сергея и Юлии Скрипаль.

Строительство «Северного потока-2» задержалось из-за санкций, введенных в 2019-2020 годах.

В 2022 году после начала спецоперации на Украине, санкции достигли максимального уровня. Были заморожены активы Центробанка, введены ограничения на импорт российской нефти и газа.

Ни одна страна в мире не смогла бы выдержать такие санкции. Россия не только выдержала, но и наращивает темпы экономического роста, выйдя на четвертое место в мире по уровню экономического развития, успешно решает вопросы обеспечения технологической независимости, наладив выпуск необходимого оборудования, которое соответствует аналогичным западным образцам, а зачастую и превосходит их.

Можем, если захотим

Санкции оказывали негативное влияние на развитие нашей страны, но ни разу не поставили её на колени. Так было и в дореволюционный период, так было в годы советской власти, когда в ходе предвоенных пятилеток были созданы целые отрасли промышленности, позволивший победить в Великой Отечественной войне не только фашистскую Германию, но и превзойти промышленный потенциал всей Европы, работавший на Третий Рейх.

Несмотря на санкции и разрушенную в годы Великой Отечественной войны экономику, СССР первым в мире освоил мирный атом построив Обнинскую АЭС и атомный ледокол «Ленин», отправил первого человека в космос, создал мощный оборонно-промышленный комплекс, ставший основой достижения военного паритета в мире.

Санкции не смогли остановить освоение природных богатств Арктики, строительство нефте- и газопроводов, развитие нашей промышленности и сельского хозяйства.

Так было раньше, так будет и впредь.

9 апреля 2014 года Владимир Путин на заседании правительства России поставил задачу готовиться к импортозамещению. «В конечном итоге это пойдёт на пользу российской промышленности и экономики: будем вкладывать средства в развитие собственного производства», - сказал глава государства.

Именно в 2014 году правительство впервые вписало импортозамещение в программу «Развитие промышленности».

Ситуация с поставками импортного оборудования и товаров была непростой. председатель правительства России Дмитрий Медведев озвучил тогда такие цифры: доля импорта в стратегических отраслях промышленности составляла в станкостроении – 90%, в самолетостроении - 80%, в тяжёлом машиностроении - 70%, в нефтегазовом оборудовании - 60%, в энергетическом оборудовании – 50%, в сельхозмашиностроении от 50 до 90%. Именно тогда была создана специальная комиссия по импортозамещению.

На заседании комиссии по ТЭК Владимир Путин поставил задачу разработать программу импортозамещения и в ноябре того же года Минпромторг внёс в правительство России такую программу по 45 позициям импортозамещения.

В апреле 2015 года Москве в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова прошло первое заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ), созданной для проработки вопросов импортозамещения в ТЭК. Его участники обсудили меры по снижению зависимости отечественной отрасли от импорта оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения, а также перспективы развития нефтегазового комплекса России.

Важным звеном в этой работе должен был стать Научно-технический совет по развитию нефтегазового оборудования — своего рода, коммуникационная площадка для синхронизации инвестиционных проектов российских нефтегазовых компаний — заказчиков и возможностей отечественных машиностроителей.

Наступил 2026 год, но прорыва не произошло.

Владимир Путин отмечал, что импортозамещение – вопросы экономической и военной безопасности России, технологической и производственной независимости, технологического суверенитета, а выступая на Петербургском экономическом форуме импортозамещение назвал одной из восьми главных задач в развитии экономики, которая позволит «вернуть собственный рынок национальным производителям». Но он поставил задачу не копирования чужих товаров, а создание собственных конкурентных технологий, товаров и сервисов.

После принятия этих важных решений прошло 12 лет. Сделано многое в направлении обеспечения технологической независимости, но еще осталось немало нерешенных проблем, особенно в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника, фармацевтика, ИТ услуги, в добыче полезных ископаемых.

5 декабря 2024 года Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025-2030 годы». Он заявил, что 2025 год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России, поставив задачу добиться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений, выходить с ними на мировой рынок и на этой основе закрепить свое лидерство в тех или иных сферах.

На заседании Совета с основным докладом выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который доложил об основных приоритетах работы по реализации национальных проектов, на которые будет выделено 40 триллионов рублей федеральных средств и 13 триллионов за счёт внебюджетных средств. Одним из таких национальных проектов является «Новые атомные и энергетические технологии», которые позволят в нефтегазовом секторе и нефтепереработке повысить уровень импортозамещения оборудования и технологий в нефтепереработке и нефтехимии с 65% до 90%, в производстве СПГ с 40% до 80%.

К примеру, по словам генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, сказанным на VI Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», в строящихся на российских верфях ледоколах проекта 22220 доля отечественных комплектующих составляет 99%.

Усилия будут направлены на создание нового оборудования и технологий в нефтегазовой отрасли, на создании критически важного отечественного оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса. Объём производства отечественного оборудования должен достигнуть в ТЭК 2719 миллиардов рублей.

В октябре 2024 года вице-премьер правительства России Александр Новак заявил, что Россия заместила 90% видов оборудования в нефтяной сфере, и из 2000 единиц осталось заместить 200. Сейчас эта цифра значительно сократилась.

Вообще нефтегазовая отрасль России переживает глубокую трансформацию, переориентировав поставки с Запада на Восток и Арктику, и вместо сырьевого экспорта сделала упор на переработку и газохимию.

Отечественное оборудование используется при строительстве таких гигантов нефте- и газохимии, как «Арктик СПГ-2», производительностью 19,8 миллиона тонн СПГ в год, СПГ-терминала и завода «Мурманский СПГ», «Сахалин-3», с ресурсной базой для газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и запуском Южно-Киринского месторождения, Газохимический комплекс полного цикла в Усть-Луге. Гордостью газоперерабатывающей отрасли является Амурский ГПЗ, крупнейший завод за всю постсоветскую историю, ежегодно перерабатывающий 42 миллиарда м3 газа, Амурский газохимический комплекс по производству полимеров.

В Арктике реализуется мегапроект «Восток Ойл» с ежегодной плановой добычей 100 миллионов тонн нефти.

Россия создала мощности по производству труб большого диаметра, полностью закрыв свои потребности.

Несмотря на санкции успешно развивается авиастроение. В 2026 году должно начаться серийное строительство импортозамещенного пассажирского самолётов «Суперджет-100» с российскими двигателями ПД-8, среднемагистрального МС-21, с двигателями ПД-14, Ту-214 с двигателями ПС-90А. Немного позднее начнутся поставки Ил-114-300, регионального турбовинтового самолёта с двигателем ТВ7-117СТ-01.

Построен первый опытный образец модернизированного самолёта Як-130М. Испытательные полёты начал ЛМС-801 «Байкал» с двигателем ВК-800, призванный заменить на внутренних авиалиниях Ан-2.

Готовится серийное производство импортозамещённого вертолёта «Ансат» с отечественным двигателем ВК-650В, которые ранее в России не выпускались.

Нельзя не отметить, что в мире, из 250 существующих государств, только пять стран способны выпускать авиадвигатели: США, Канада, Франция, Великобритания и Россия. Даже такие страны, как Китай, Индия, Япония, Иран не могут наладить производство копий.

Ускоренными темпами развивается машиностроение, станко- и приборостроение, микроэлектроника.

Такое внимание к обеспечению технологической независимости России вызвано санкциями, которые наложили США и ЕС на Россию.

Санкции, введенные 3 октября 2025 года Евросоюзом, коснулись запрета на импорт СПГ с января 2027 года, крупных российских предприятий, флота, занимающегося перевозками углеводородного сырья.

С началом 2025 года жёсткие санкции против нефтяной промышленности России ввели США. Под санкции попали «Роснефть» и «Лукойл», а также «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» с их дочерними компаниями и нефтеперерабатывающими заводами, «Совкомфлот» с 69 танкерами.

Проблемой импортозамещения наша промышленность занялась ещё 12 лет тому назад, когда были введены первые санкции. Эти годы были использованы для возрождения отечественной промышленности и сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса.

Реалии, перед которыми поставили нашу страну действующие руководители США и Евросоюз в виде санкций, заставляют Президента России и правительство искать и находить выходы, обеспечивающие развитие страны и рост благосостояния граждан страны.

К сожалению, до сих пор приходится по некоторым позициям заниматься параллельным импортом необходимого оборудования, выпускаемого западными компаниями, или закупать его в Китае.

Нельзя не отметить и тот факт, что санкции, как бумеранг ударили и по тем, кто ввёл их. Нападение США и Израиля на Иран, перекрытие Ираном Ормузского пролива, через который осуществляется до 30% сжиженного природного газа и 25% нефти, привели к дефициту углеводородного сырья в Европе и странах АТР, резкому росту цен. В этой ситуации Президент России Владимир Путин предложил правительству России обсудить с руководством нефтегазовых компаний вопрос о переориентировании поставок нефти и газа на «премиальные рынки» в страны АТР, чтобы не допустить там дефицита энергоносителей и закрепиться на этих перспективных рынках. Это тем более важно и своевременно в свете предстоящего ведения 20 пакета санкций, которые ограничивают поставки СПГ из России, а с 2027 года предполагают их запрет.

Не всё так однозначно

Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) обновили результаты исследования компаний обрабатывающей промышленности России в части сравнения прогнозов влияния санкций в апреле 2022 года с реальностью в феврале 2026 года (https://www.kommersant.ru/doc/8479312?from=main).

«Основным следствием четырёх лет санкционной войны для российской промышленности стала проблема поиска альтернативных поставщиков на территории РФ. Оценки распространенности этой проблемы в ходе наших регулярных опросов постепенно росли и в 2026 году оказались ближе всего к прогнозам апреля 2022 года», - описывают авторы опросов основной результат прекращения импорта из «недружественных стран» и ухода западных компаний для респондентов в обрабатывающем секторе.

Вторым по значимости следствием стал рост издержек, на что указывают 47% российских компаний против 60% годом ранее. Фактор «существенного изменения технологических цепочек из-за невозможности заменить импортные комплектующие и сырьё» в 2026 году достиг максимума упоминаний всех волн соответствующих опросов ИНП РАН, сравнявшись с прогнозами 2022 года. Позитивными результатами санкционной войны, которые, как отмечают аналитики института, «существенно уступают масштабным «минусам», оказался, например, «уход с рынков конкурирующего импорта» (отметили 29% в 2026 году против 26% в 2022-м).

В современном мире деньги стали универсальным языком власти. Санкции — это не просто политика, это финансовая война. Дополнительные налоги — это способ государства перераспределять ресурсы, но часто они душат именно тех, кто пытается созидать. Это похоже на замкнутый круг: руководители стран и бизнес-структуры порождают погоню за наживой, а потом пытаются лечить побочные эффекты этой погони новыми обременениями для других стран.

А есть ли другой путь?

История и современность предлагают нам несколько альтернативных векторов, которые не утопичны, а вполне реальны и уже внедряются.

Например, этичный капитализм и ESG-повестка. Рынки начинают штрафовать компании, которые думают только о прибыли. Инвесторы (огромные пенсионные фонды и т.д.) всё чаще вкладываются только в те компании, которые следуют принципам ESG (Экологическое, Социальное и Корпоративное управление). Если раньше фраза «цель оправдывает средства» работала безотказно, то сейчас репутационные риски и «зелёные» налоги делают жадность без оглядки на общество — убыточной. Получается, что рынок сам себя начинает регулировать, вводя моду на социальную ответственность.

Второй вектор - постэкономическое общество (технологический гуманизм). Развитие технологий (ИИ, автоматизация, роботизация) ставит вопрос: а зачем вообще нужна работа, если её могут делать машины? И зачем нужны деньги, если базовые блага производятся автоматически? Например, в концепции Безусловного Базового Дохода (ББД): Эксперименты в разных странах показывают, что если человеку гарантировать прожиточный минимум просто так, он не ложится на диван (как боялись пуритане), а начинает заниматься творчеством, наукой или волонтёрством. В таком мире деньги перестают быть инструментом выживания и становятся просто ресурсом для развития. Властолюбие теряет смысл, потому что не над кем властвовать — все сыты.

Этот переход уже идёт. Медленно, трудно, с откатами назад, но он идёт. Поколение Z (те, кто родился в цифровую эпоху) уже гораздо меньше ценит владение вещами и гораздо больше — впечатления и свободу. Возможно, именно в этом смещении акцентов и скрыт тот самый новый вектор развития мирового сообщества.

Юрий БАНЬКО.