Круассан-тест - в мурманской исправительной колонии определили лучшего пекаря среди осужденных

Сотрудниками воспитательного отдела мурманской исправительной колонии строго режима №17 проведён конкурс на лучшее изготовление выпечки из слоеного теста среди осужденных, состоящих в кружке кондитеров учреждения.

В кулинарном состязании приняли участие две команды осужденных по четыре пекаря в каждой.

Организаторы конкурса предоставили возможность участниками показать своё мастерство в изготовлении круассанов.

Состязанию предшествовала серьёзная подготовка: изучение соответствующих методических пособий и практические занятия по выпечке из слоеного теста. Строгое жюри оценивало вкусовые качества, внешний вид и подачу круассанов. Одним из важных критериев оценки мастерства было строгое соблюдение санитарных норм.

Все изготовленные круассаны в итоге стали приятным дополнением к ежедневному столу осуждённых.