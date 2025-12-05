«Круче, чем нейросеть»: для мурманчан открыли доступ к уникальной инсталляции на территории СРЗ

Мурманчанам и гостям города будет открыт свободный доступ к мультимедиа-инсталляции «Ключ Арктики», расположенной в морском порту на территории судоремонтного завода. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор Андрей Чибис.

«Работа необычная — когда видишь вживую, точно не остаёшься равнодушным. Заехал вчера после рабочих совещаний и убедился в этом лично! 4 и 5 декабря с 17.00 до 22.00 судоремонтный завод морского флота открывает двери для всех желающих. Приходите, смотрите, рассказывайте, какие впечатления у вас вызвала инсталляция», - обратился Андрей Чибис.

Проход к инсталляции будет организован через ворота рядом с площадкой у ледокола «Ленин». Вход свободный.

Кроме того, команда заполярных диджеев представит на морвокзале живой сет с арктической электронной музыкой. Начало 5 декабря в 19.00

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, мультимедиа-инсталляцию «КЛЮЧ АРКТИКИ / POSTHUMAN ARTEFACT 003» подготовили «Дзен» совместно с художественным объединением «PANTERRA» к Дню атомного ледокольного флота. Проект реализован при содействии правительства Мурманской области и собрал большое количество восторженных откликов в социальных сетях: «Очень круто! Сначала даже не поняла, что это реальное, думала, админ нейросетями балуется», «Для области что-то новое! Тут целое световое шоу!», «Работа масштабная и атмосферная!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558135/#&gid=1&pid=1