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Мурманская область. Арктика (16+)05.01.21 18:00

«Круг добра» - Президент РФ объявил о создании фонда помощи детям на налог с высоких доходов

Президент России Владимир Путин сообщил о скором подписании им указа о создании фонда, в который будут направляться средства, собранные с получателей крупных доходов. После этого средства будут направляться на помощь больным детям.

«У меня лежит на столе проект указа о создании фонда (для) поддержки детей с тяжёлыми и жизнеугрожающими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», — заявил Путин, открывая сегодня совещание по вопросам социальной защиты населения.

Как сообщает «РБК», президент пояснил, что в фонд будут направляться средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто получает более 5 млн рублей в год.

Напомним, в соответствии с законом, подписанным Путиным 23 ноября 2020 года, доходы физических лиц в сумме, превышающей 5 млн руб. в год, облагаются НДФЛ по ставке 15%, а не 13%, как обычно. По новой ставке облагаются разные виды доходов: зарплата; дивиденды по акциям и купонный доход по облигациям; доходы из-за рубежа; доход от продажи ценных бумаг; доход от предпринимательской деятельности и т.д.

При этом единовременные доходы от продажи, к примеру, квартиры или выплаты по страховке по-прежнему облагаются по ставке 13% и не учитываются в общем доходе за год в целях расчёта повышенной ставки.

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