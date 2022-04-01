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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.22 13:00

Круглогодичную базу снабжения флота на западном берегу Кольского залива построит резидент Арктической зоны РФ

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики ООО «Корд Компани» построит круглогодичную базу снабжения флота. Летом 2025 года на западном берегу Кольского залива появится транспортный хаб, включающий два металлических ангара, бетонную площадку и автомобильный проезд. Строения общей площадью 6300 кв. метров будут ориентированы прежде всего на логистические компании, занятые морскими перевозками. Объём частных вложений в проект превысит 51,2 млн рублей.

«Наш инвестпроект войдёт в число мероприятий комплексного развития Мурманского транспортного узла и позволит значительно увеличить объемы перевалки портовых грузов прежде всего за счёт оказания услуг по хранению. Складские мощности оборудуем с учетом современных требований и будем размещать различные группы товаров, в том числе крупногабаритные грузы, спецтехнику. Рассчитываем стать достойными конкурентами крупным транспортным хабам Мурманска – торговому и рыбному портам и складскому терминалу», – заявил директор ООО «Корд Компани» Михаил Воробьев.

На выделенном земельном участке площадью более 11 тысяч кв. метров, примыкающем к Кольскому заливу, будут возведены офисные помещения, проложена ливневая канализация, очистные сооружения, проведено благоустройство. Территорию базы снабжения флота в целях безопасности обнесут забором, установят освещение. Для перемещения транспорта и грузов от автодороги будет построен проезд. Начало строительных работ запланировано на лето 2022 года.

«Это как раз пример того, как масштабные проекты традиционно обрастают проектами-спутниками, которые дают новые рабочие места и создают инфраструктуру. Новая база снабжения расширит логистические возможности побережья Кольского залива», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Напомним, проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» реализуется с 2011 года. Он подразумевает строительство и реконструкцию объектов портовой и железнодорожной инфраструктуры на западном и восточном берегах Кольского залива и реконструкцию автодороги «Кола». Комплекс мероприятий включен в Транспортную стратегию РФ до 2030 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по данным КРДВ, статус резидента Арктической зоны РФ на сегодняшний день получили более 380 инвесторов с проектами на сумму около 375 млрд рублей, которые позволят трудоустроить более 16,1 тысячи северян. При этом Мурманская область является лидером в числе девяти субъектов, на территории которых полностью либо частично распространен преференциальный режим АЗ РФ, – треть заявленных резидентами АЗ РФ проектов (137) на сумму 144 млрд рублей реализуется в этом регионе. В результате запуска новых предприятий 5358 жителей региона будут трудоустроены.

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