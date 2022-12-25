Круглосуточно и бесплатно: в Мурманске открыт каток на Ивановом ручье

В субботу на территории спорткомплекса «Снежинка» состоялся большой праздник, посвященный торжественному открытию катка на Ивановом ручье. Мурманчан развлекали аниматоры и ростовые куклы, а для самых активных провели спортивную разминку. Перед зрителями также выступили творческие коллективы города с вокальными и танцевальными номерами.

⁃ Мурманчане традиционно спортивные люди, сегодня на открытие пришло очень много народу. В городе не так много катков - это один из основных запросов жителей. Скоро здесь откроется кафе и появится прокат, а пока можно приезжать со своими коньками. Толщина льда - 35 сантиметров, все разрешения получены, - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, длина ледовой дорожки составляет 700 метров. На льду установлены 32 опоры освещения. 90% использованного оборудования системы освещения отечественного производства. Новый каток будет работать круглосуточно и бесплатно.

Это не единственное новшество, которое ждёт на КП-2 любителей здорового образа жизни в этом зимнем сезоне. Здесь появятся ещё несколько зон: новая 5-километровая лыжная трасса, освещенная пешеходная тропа «Петелька» и тропа «Трезорка» для прогулок с питомцами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23938&page=1