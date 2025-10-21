Суши сети: за последние пять лет запасы в районах промысла мурманских рыбаков сократились почти в три разаВ Мурманске открылась фотовыставка, посвящённая отцам Героев России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.10.25 16:00

Круглый стол «Меры государственной поддержки работодателей» состоялся для представителей регионального бизнеса

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Центром занятости населения по Мурманской области провели круглый стол «Меры государственной поддержки работодателей» для представителей регионального бизнеса.

Мероприятие началось с экскурсии по кадровому центру «Работа в России» Центра занятости населения по Мурманской области. Участникам рассказали об истории учреждения, а также о цифровых сервисах и возможностях центра.

Основной частью встречи стал круглый стол по вопросам мер поддержки работодателей в сфере трудоустройства.

В настоящее время Центр занятости на бесплатной основе оказывает широкий спектр услуг для бизнеса - от подбора кандидатов на вакансии до профессионального обучения под заказ работодателя.

Участникам рассказали и об инструментах финансовой поддержки. В настоящее время работодатели могут получить субсидии для частичной компенсации затрат на заработную плату при трудоустройстве граждан из социально уязвимых групп. Также работодателям доступна компенсация затрат на оснащение рабочих мест для людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий, возмещение части расходов на заработную плату сотрудников, переехавших из других регионов или районов Мурманской области.

В завершение встречи специалисты кадрового центра представили работодателям разработанный ими HR-тренинг, который может помочь кадровым службам и работникам обсуждать сложные кадровые вопросы.

Меры поддержки бизнеса предоставляются кадровыми центрами Мурманской области на безвозмездной основе. Обратиться в кадровый центр можно по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-67-07.

Подробнее о сервисах и мерах поддержки для работодателей — в информационном справочнике Центра занятости населения по Мурманской области.

 

 

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовую помощь родителям оказывают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»