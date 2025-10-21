Круглый стол «Меры государственной поддержки работодателей» состоялся для представителей регионального бизнеса

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Центром занятости населения по Мурманской области провели круглый стол «Меры государственной поддержки работодателей» для представителей регионального бизнеса.

Мероприятие началось с экскурсии по кадровому центру «Работа в России» Центра занятости населения по Мурманской области. Участникам рассказали об истории учреждения, а также о цифровых сервисах и возможностях центра.

Основной частью встречи стал круглый стол по вопросам мер поддержки работодателей в сфере трудоустройства.

В настоящее время Центр занятости на бесплатной основе оказывает широкий спектр услуг для бизнеса - от подбора кандидатов на вакансии до профессионального обучения под заказ работодателя.

Участникам рассказали и об инструментах финансовой поддержки. В настоящее время работодатели могут получить субсидии для частичной компенсации затрат на заработную плату при трудоустройстве граждан из социально уязвимых групп. Также работодателям доступна компенсация затрат на оснащение рабочих мест для людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий, возмещение части расходов на заработную плату сотрудников, переехавших из других регионов или районов Мурманской области.

В завершение встречи специалисты кадрового центра представили работодателям разработанный ими HR-тренинг, который может помочь кадровым службам и работникам обсуждать сложные кадровые вопросы.

Меры поддержки бизнеса предоставляются кадровыми центрами Мурманской области на безвозмездной основе. Обратиться в кадровый центр можно по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-67-07.

Подробнее о сервисах и мерах поддержки для работодателей — в информационном справочнике Центра занятости населения по Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.