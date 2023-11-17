Круглый стол «Радикализация общества и экстремизм» состоялся в Молодёжном центре гражданских инициатив

В Молодёжном центре гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодёжных центров» состоялся круглый стол «Радикализация общества и экстремизм», где обсуждались меры профилактики терроризма, экстремизма в обществе, уделялось внимание понятиям государственной, национальной и религиозной идентичности.

Представитель Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области рассказал о правовых основах и направлениях деятельности в сфере профилактики терроризма, а также о работе с волонтёрскими движениями, образовательными и общественными организациями.

Как сооьбщает администрация города Мурманска, в мероприятии приняли участие студенты и различные национально-культурные общественные объединения: Мурманский культурный центр народов Дагестана «Ватан» и Татарский центр «Якташ», Молдавский культурный Центр «Флуераш», Мурманская областная общественная организация «Культурный центр «Азербайджан» и другие.

Общественники Мурманской области обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются в своей деятельности, высказывали предложения по их решению.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26119&page=1