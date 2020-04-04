Кругосветное плавание фрегата «Адмирал Горшков» признано рекордом Вооружённых Сил РФ

Кругосветный поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота по главе с головным фрегатом проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признан одним из главных достижений Вооружённых Сил Российской Федерации в 2019 году, которое занесено в Книгу рекордов ВС РФ.

Фрегат «Адмирал Горшков» в сопровождении спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» и среднего морского танкера «Кама» в период с 26 февраля по 19 августа 2019 года впервые в современной истории выполнил задачи кругосветного похода, совершив заходы в 7 иностранных портов Азии, Африки и Южной Америки. Отряд прошёл через воды всех океанов, 16 морей, Суэцкого и Панамского каналов.

За 176 суток похода североморцы прошли более 42 тысяч морских миль, приняли участие в учении ВМФ России «Океанский щит», а также ряде других практических учений и в Главном военно-морском параде.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время фрегат совершает переход в Беломорскую военно-морскую базу, где на предприятиях судоремонтного комплекса он пройдёт плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов, а в дальнейшем проведёт ряд испытаний в Белом море.