Крупнейшая единовременная партия маскировочных изделий за время работы проекта «Маскировка Мурманск для СВОих» передана бойцам СВО

На минувшей неделе добровольцы проекта «Маскировка Мурманск для СВОих» (партнёр Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии «Единая Россия») передали для отправки в рамках региональной гуманитарной акции «Север помогает» 414 квадратных метров маскировочных изделий для частей и соединений Вооруженных сил нашей страны, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Молодёжный добровольческий проект осуществляет свою деятельность, в том числе на средства гранта правительства Мурманской области по итогам конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодёжных социально-значимых проектов и программ.

Основное место встречи всех желающих помочь проекту в Мурманске – это государственная областная универсальная научная библиотека, на базе которой производится бóльшая часть маскировочной продукции по расписанию: вторник-пятница - с 17.00 до 20.00, суббота-воскресенье - с 12.00 до 16.00.

Подробнее о работе проекта, в том числе в других муниципалитетах Мурманской области, можно узнать в официальном сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/murmansk_maskirovka_svo

«О нас узнают всё больше и больше людей, мы очень рады, что ряды добровольцев пополняются ежедневно, ведь потребность в маскировочных изделиях у бойцов не снижается», – поделился соавтор проекта «Маскировка Мурманск для СВОих» Артур Хисматуллин.

«В адрес проекта приходит всё больше отзывов и благодарностей с линии фронта от воинов, которым наши маскировочные сети в прямом смысле слова спасают жизнь! Мы очень рады, что наши усилия дают ощутимые результаты, темпы нашей работы только растут», – рассказала координатор проекта «Маскировка Мурманск для СВОих», - депутат Мурманской областной Думы Лена Лукичёва.

«За время работы проекта активистами и добровольцами нашего проекта-партнёра сплетено уже почти пять тысяч квадратных метров маскировочных изделий! Мы очень гордимся, что можем быть полезны в таком важном для нашей общей Победы деле!», – рассказал региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии «Единая Россия», депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/proekt-partnyor-cpgi-peredal-bojcam-bolee-chetyryohsot-kvadratnyh-metrov-maskirovochnyh-setej