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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.24 16:00

Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков

Для обмена опытом с 1 по 3 июля Кольскую АЭС посетили сотрудники филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

Вместе с профильными специалистами Кольской АЭС представители Саяно-Шушенской ГЭС обсудили вопросы культуры безопасного производства, повышения уровня оперативно-технологического управления, оптимизации подходов по организации ремонтов, технологического обслуживания оборудования и технических систем, а также психологических аспектов культуры безопасности.

«В качестве предприятия для обмена опытом наш давний партнёр, компания «ЭКОПСИ консалтинг», в референс-листе указал именно Кольскую АЭС. Мы знаем, что культура безопасности на предприятиях «Росатома» – на высоком уровне. И мы убедились в этом лично», - отметил начальник службы охраны труда и производственного контроля Саяно-Шушенской ГЭС Руслан Шарипов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, сотрудники Саяно-Шушенской ГЭС побывали в информационном центре Кольской АЭС и лаборатории психофизиологического обследования, совершили обход производственных помещений атомной станции, познакомились с комплексом переработки жидких радиоактивных отходов, оборудованием реакторного и турбинного отделений, посетили блочный щит управления, учебные классы и полномасштабный тренажер УТП.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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