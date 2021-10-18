Крупнейшая молодёжная организация страны «Российские студенческие отряды» развивает творческий и спортивный потенциал в Мурманской области

О развитии и поддержке студенческих отрядов в Мурманской области в ходе еженедельного оперативного совещания доложил председатель регионального комитета молодёжной политики Егор Хаценко.

В сентябре состоялась учредительная конференция регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» (РСО), на которой выбрали членов правления и руководителя. Командиром «РСО» в Мурманской области стала Полина Иванова. Она прошла обучение во всероссийской школе высших командных составов «РСО», где защитила стратегию развития регионального отделения, и получила право на регистрацию юридического лица.

«Приобретение официального статуса регионального отделения позволит студенческим отрядам Мурманской области привлечь дополнительные ресурсы, выйти на диалог с образовательными учреждениями, а также сделать организацию более привлекательной для молодежи», – пояснил Егор Хаценко.

Несмотря на то, что регистрация регионального отделения планируется до конца текущего месяца, студенческими отрядами Мурманской области при поддержке комитета молодёжной политики уже проводятся мероприятия, в частности, агитационная кампания по привлечению молодёжи в учебные заведения и слёт студенческих клубных формирований.

В Мурманской области функционируют четыре отряда: студенческие педагогические отряды «Черника» и «Большая Медведица», студенческие отряды проводников «Арктика» и «Аляска». Суммарно 1669 человек вовлечено в деятельность 69 студенческих объединений.

22 октября в Мурманской областной научной библиотеке региональное отделение проведёт торжественную церемонию закрытия трудового сезона 2021 года студенческих отрядов Мурманской области. В ней примут участие ветераны Всесоюзных студенческих стройотрядов, бойцы и кандидаты современных студенческих отрядов Мурманской области, представители учреждений высшего и среднего профессионального образования. В рамках мероприятия ребята подведут итоги летнего трудового сезона 2021 года, впервые в нашем регионе торжественно отпразднуют окончание целины, выступят с докладами и поделятся трудовыми успехами.

Комментируя доклад Егора Хаценко, губернатор Андрей Чибис отметил, что в летний сезон бойцы студотрядов могли бы принести немалую пользу в реализации государственных подрядов.

«У нас большое количество работ по благоустройству и строительству. Я прошу вас сейчас вместе со стройотрядами и потенциальными заказчиками отработать, как можно использовать ребят, чтобы они могли и деньги дополнительные заработать. Но делать это нужно сейчас. В ближайшее время будет внесён закон о бюджете, приняты решения, разыграны контракты. И надо понять, где ребятам можно участвовать, чтобы мы могли, например, прописывать необходимые условия в контрактах», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соответствующие поручения даны губернатором курирующим заместителям и профильным ведомствам.