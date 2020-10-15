Крупнейший в мире учебный парусник «Седов» зайдёт в Мурманск вечером 18 октября

18 октября учебный парусник Росрыболовства «Седов» зайдет в Кольский залив и к вечеру встанет на траверзе мемориала «Защитникам Советского Заполярья» в порту Мурманска. Швартовка у причала морского вокзала запланирована на утро 19 октября. Предполагается, что «Седов» будет гостить в Мурманске неделю, за это время на борту сменится курсантский состав.

Во время перехода до Мурманска на «Седове» морскую практику прошли 136 курсантов Мурманского государственного технического университета, Балтийской академии рыбопромыслового флота и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. Среди них - будущие судоводители, судомеханики, рефмеханики, мотористы и радисты.

19 августа «Седов» вышел в трансарктическую экспедицию из Владивостока. За два месяца пути до Мурманска парусник преодолел 7081 морскую милю, из них под машиной и парусами – 981 морскую милю, и 623 мили – только под парусами. Так, без помощи двигателя «Седов» пересек Чукотское море и часть Восточно-Сибирского, что является беспрецедентным случаем для плавания в таких широтах. Еще одно достижение барка в Арктике – парусное плавание в суровых водах моря Лаптевых. Идти под парусами на этих отрезках пути позволили удачные погодные условия – плюсовые температуры и попутный ветер.

Самой высокой точкой маршрута стал 78-й градус северной широты. «Седов» побывал в самом восточном порту России – Петропавловске-Камчатском, самом северном городе нашей страны – Певеке, а также в Эгвекиноте – единственном месте, где на суше пересекаются Северный полярный круг и 180-й меридиан. После Мурманска «Седов» возьмет курс на порт приписки – Калининград. Полностью путь от Владивостока до Калининграда составит 8,3 тысячи морских миль.

В состав экипажа также входит научная группа Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которая собирает данные для оценки уровня содержания микропластика в арктической акватории, проводит комплексные океанографические исследования и наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, экспедиция «Седова» по Северному морскому пути станет логическим завершением кругосветного плавания учебного парусного флота Росрыболовства «Паруса мира», посвященного 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы. Цель экспедиции, помимо обучающих и научно-практических задач, – привлечь внимание мировой общественности к вопросам рационального и бережного освоения Арктики, а также продемонстрировать транспортный потенциал Северного морского пути – кратчайшего маршрута между западной частью России и Дальним Востоком.