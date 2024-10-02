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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.24 10:00

Крупнейший за последние 10 лет ремонт на Мурманском балкерном терминале ведётся на комплексе минеральных удобрений

Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в АО «Портовый Альянс») приступил к реализации трёхлетней ремонтной программы комплекса минеральных удобрений.

Как сообщается в телеграм-канале МБТ, в программу ремонта вошло 20 объектов комплекса. На них планируется заменить металлические конструкции, подверженные коррозии, выполнить пескоструйную обработку металлических конструкций и обновить антикоррозийную защиту. Также предполагается обновить обшивку из металлических профлистов, ограждающие конструкции кровли, креплений кабельных линий и лотков.

В настоящее время ведутся работы по подготовке комплекса по перевалке калийных удобрений. В частности, идёт ремонт на 6 объектах, среди которых галереи транспортёров, береговая станции, перегрузочные станции, здание погрузчиков.

Стоимость ремонта шести объектов составит 380 млн рублей. Эти работы должны завершиться до конца 2025 года.

Отмечается, что большую часть работ можно выполнять в холодное время года, поэтому зима не повлияет на ход ремонтной программы. 

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